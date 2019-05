Vítor Pascoal vence Rali de Montelongo

A dupla Vítor Pascoal e Ricardo Faria venceu o Rali de Montelongo, em Fafe, no distrito de Braga, ao volante do novo Porsche 991 GT3 Cup seguido de Paulo Antunes e Natacha Antunes, pilotos da casa, que num Peugeot 208 R2 asseguraram o segundo lugar a 37,8 segundos do vencedor. A fechar o pódio ficou o duo José Paula e José Carvalho, ao volante de um Peugeot 208 T16, a 49,5 segundos do primeiro.

Quanto ao Campeonato Norte de Ralis, Filipe Madureira e Emanuel Gonçalves foram os melhores num Mitsubishi Lancer Evo IX e conseguiram a pontuação máxima para as contas do campeonato que agora lideram, aproveitando bem nesta prova, organizada pela Demoporto, a ausência dos seus mais diretos adversários ao título.

O Rali de Montelongo pontuou ainda para o Challenge 1000 que viu Pedro Pereira e Sandro Trindade subirem ao lugar mais alto do pódio. Rafael Marques e António Pereira foram os vencedores na Copa 106.

A próxima prova do Campeonato Norte de Ralis terá lugar já a 8 e 9 de junho, com o Rali do Alto Tâmega, organizado pelo Clube Aventura do Minho (CAMI).