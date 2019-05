Pizzi concretiza sonho de criança de nove anos que sofreu AVC

“Sábado conquistei o meu 4.º campeonato nacional ao serviço do @slbenfica ! No entanto uma das minhas maiores alegrias nesse dia foi poder ter entrado de mão dada com este campeão"

No início deste mês, Rúben, um menino de apenas nove anos que sofreu, no final do ano passado, um Acidente Vascular Cerebral (AVC), esteve no programa de Cristina Ferreira, na SIC, para partilhar a sua história.

Na sequência de uma cirurgia, que acabou por lhe salvar a vida, Rúben sofreu algumas infeções que o deixaram sem alguns dedos das mãos e dos pés.

Na altura, em conversa com Cristina Ferreira, Rúben confessou ser fã do Benfica, mas em especial de Pizzi. No último sábado, antes do jogo que ditaria o campeão nacional, Rúben teve a oportunidade de entrar com o futebolista em campo e cumprir um sonho.

Esta segunda-feira, Pizzi relembrou a conquista do título, mas também o momento em que entrou em campo de mão dada com o pequeno Rúben.

“Sábado conquistei o meu 4.º campeonato nacional ao serviço do @slbenfica ! No entanto uma das minhas maiores alegrias nesse dia foi poder ter entrado de mão dada com este campeão, com este grande guerreiro que tem 9 anos e se comporta como um adulto mesmo depois da vida lhe ter pregado uma rasteira! Rúben, é um prazer enorme para mim ser um dos teus ídolos e sem dúvida que este foi um dos momentos mais felizes da minha vida de futebolista. Continua com essa garra que a vida ainda te vai sorrir muito meu campeão”, lê-se na legenda da imagem partilhada no Instagram, onde o futebolista dos ‘encarnados’ surge com Rúben.