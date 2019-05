O "outro homem de Setúbal" que conquistou os italianos

Bruno Lage conquistou os adeptos do Benfica quando, no último sábado, levou a equipa da Luz a vencer o 37.º título nacional. Mas agora, também os italianos parecem rendidos ao técnico português.

Esta segunda-feira, o jornal ‘La Gazzetta dello Sport’ classificou o treinador, de 43 anos, como uma estrela.

Além de recordar que Lage chegou à equipa principal do Benfica quando esta estava a sete pontos de desvantagem do líder, o jornal italiano não se esqueceu de fazer uma associação curiosa. Bruno Lage, tal como José Mourinho, é de Setúbal. Ambos os treinadores são filhos de antigos futebolistas e ambos assumiram no Benfica o primeiro desafio como treinadores principais de seniores.

O ‘La Gazzetta dello Sport’ destaca ainda as escolhas do técnico português sobre a formação do Benfica e relembra nomes que passaram pelas mãos deste como Bernardo Silva ou João Cancelo.