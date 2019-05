Quase 15 mil portugueses votaram antecipadamente para as Europeias

Quase 15 mil pessoas votaram antecipadamente para as Eleições Europeias, este domingo. Dos inscritos, 76% cumpriram o exercício do voto.

Tinham sido feitos cerca de 19.500 pedidos para votar no dia 19, em alternativa ao dia 26 de maio. De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Administração Interna (MAI), citados pela agência Lusa, Lisboa foi o distrito com mais pedidos de antecipação de voto (5.871), sendo que, apenas 68% dos inscritos se dirigiram às urnas.

Segundo os mesmo dados, apesar da taxa de afluência que se verificou, os portugueses que votaram no passado domingo representam apenas 0,16% dos portugueses recenseados em território nacional.

Os eleitores que fizeram o pedido de voto antecipado, uma novidade neste ano eleitoral, e não compareceram, podem votar ainda no próximo domingo, data marcada para as Eleições Europeias.