Manuel Correia quer terminar Baja Capital dos Vinhos

O piloto bracarense Manuel Correia quer terminar a Baja Capital dos Vinhos, depois das excelentes indicações dadas na Baja de Loulé, apostando agora em terminar a terceira prova do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno, em Reguengos de Monsaraz. Navegado por Miguel Ramalho, o piloto Manuel Correia quer acumular experiência em competição com o Mitsubishi Racing Lancer, nesta sua época de estreia na modalidade de todo o terreno.

Manuel Correia referiu pretender reunir o máximo de experiência numa nova modalidade e com uma viatura completamente diferente daquelas que pilotou durante a sua passagem pela Montanha, onde conquistou três títulos de campeão da sua categoria.

O piloto de Braga, navegado pelo copiloto Miguel Ramalho, prepara-se para descobrir no próximo fim de semana uma das provas mais tradicionais do CPTT, a Baja Capital dos Vinhos de Portugal, em Reguengos de Monsaraz.

“Por motivos profissionais não terei hipótese de voltar a testar o carro antes de Reguengos de Monsaraz, por isso a prova será mais uma oportunidade para acumular quilómetros com o Racing Lancer”, disse Manuel Correia.

“O carro estava com um excelente comportamento em Loulé, chegámos a andar no quarto lugar, mas cometi um erro próprio da inexperiência com o carro, acreditando que, com a experiência do Miguel Ramalho, teremos todas as condições para evoluir nas próximas provas”, acrescentou o piloto de Braga.