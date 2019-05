Jonas: "Amo o Benfica, mas o futuro é no Brasil"

Finda a época futebolística, e com mais um título de campeão pelo Benfica - o quarto desde que chegou à Luz, em 2014/15 -, sucedem-se agora as interrogações a Jonas sobre o seu futuro. Aos 35 anos, o internacional brasileiro ainda tem mais um ano de contrato com os encarnados, mas a menor utilização esta temporada, bem como as lágrimas que derramou ao entrar em campo no jogo com o Santa Clara, levantaram questões sobre a sua continuidade.

Esta segunda-feira, no programa Você na TV, da TVI, o avançado deixou o futuro em aberto, declarando apenas amor ao clube. Ainda assim, frisou que no futuro irá regressar ao Brasil. "O Benfica é o maior clube da minha carreira, onde conquistei muitos títulos, muitos amigos, o carinho e o respeito do povo. Tenho muito amor por este clube e por toda a gente do clube. Também por ser brasileiro, aqui sinto que estou em casa. Mas vamos voltar para o Brasil porque a nossa família está lá. Os meus pais são as pessoas mais importantes da minha vida", salientou.

Revelando o que Bruno Lage lhe disse ao ouvido depois de o colocar em campo em cima do minuto 90 na penúltima jornada, diante do Rio Ave - "Deu-me os parabéns, disse-me que joguei pouco tempo mas que sou um exemplo para todos pela atitude" -, Jonas elogiou o técnico, que considerou "acima da média", e garantiu ainda acreditar que o futuro do Benfica, no que respeita à qualidade dos jogadores que estão agora a despontar na formação, está assegurado: "Sem dúvida. O trabalho que tem sido feito ao longo dos últimos anos é fantástico. Desde que cheguei, também saíram muitos jogadores com bastante qualidade do Seixal. O objetivo do clube é investir na formação e isso tem dado resultado e ainda vão aparecer outros que ainda não estão na equipa principal".