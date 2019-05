“Encontrei a minha filha deitada no chão. Chamou por mim e morreu"

Na madrugada do último domingo, uma criança de 10 anos, que se encontrava na bagageira de um carro, morreu na sequência de uma colisão rodoviária em Manique.

Mariana Rosário foi a única vítima mortal do acidente, sendo que sete pessoas ficaram feridas.

De acordo com a notícia avançada pelo Correio da Manhã, a mãe da menina, que conduzia o veículo, acusou uma taxa de álcool no sangue de 0,50g/l e dirigia em sentido contrário.

Esta segunda-feira, o pai de Mariana, Alexandre Santos, revelou que a mulher lhe ligou para pedir ajuda na sequência do acidente.

O homem diz que chegou rapidamente, uma vez que morava perto do local do acidente, e que ainda ouviu a filha chamar por ele.

“Encontrei a minha filha deitada no chão. Chamou por mim e faleceu”, disse Alexandre Santos, em declarações ao ‘Programa da Cristina’, na SIC, acrescentando ainda que várias pessoas se juntaram no local e queriam “fazer justiça pelas próprias mãos”.

Inicialmente, o Correio da Manhã avançou a notícia de que o acidente ocorreu numa altura em que a mãe e a menor estavam a regressar dos festejos do título do Benfica. No entanto, Alexandre Santos nega e garante que estas haviam apenas saído com amigos.

Ao regressar a casa, a mulher quis dar boleia aos amigos e acabaram por entrar na viatura seis pessoas, sendo que a menina, e um rapaz, de 13 anos, estavam na bagageira do carro.

“A minha esposa cometeu um erro, mas acha que precisa que lhe apontem o dedo?”, questionou Alexandre Santos.

“Perdemos a nossa vida. Como é que eu digo aos irmãos que a irmã mais velha não vai regressar? Não sei como se carrega um fardo destes. A minha esposa vai carregar esta culpa até ao fim da vida dela. A filha veio de dentro dela. A culpa é dela, sempre será, fosse ou não fosse [nestas circunstâncias]”, lamentou.