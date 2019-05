II Liga. César Peixoto salvou Varzim e mergulhou no mar da Póvoa (com vídeo)

Tinha prometido... e agora cumpriu. César Peixoto, juntamente com os restantes elementos da sua equipa técnica, foi este domingo dar um mergulho ao mar da Póvoa de Varzim, respeitando assim as juras que havia feito quando, em março, chegou ao comando técnico do histórico conjunto poveiro.

Nessa altura, decorrida a jornada 25 da II Liga, o Varzim era antepenúltimo, estando em posição de descida ao Campeonato de Portugal. Fernando Valente foi demitido, na sequência de uma pesada derrota frente a um adversário direto (3-0 perante o Farense, no histórico Estádio de S. Luís), e para o seu lugar foi escolhido o antigo internacional português, que nunca havia comandado qualquer equipa até então.

César Peixoto fez então a promessa de conseguir manter o Varzim na II Liga - promessa cumprida este domingo: com a vitória por 1-0 na receção à Académica, a equipa poveira saiu da zona de despromoção, para onde caiu o Arouca, que assim se juntou às equipas B de Braga e Vitória de Guimarães. Em nove jogos, o técnico de 39 anos somou quatro vitórias, dois empates e três derrotas, pecúlio suficiente para salvar o Varzim e assim poder honrar a promessa feita aquando da chegada.

Aqui está o mergulho: