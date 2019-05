Chipre. Apollon retira número de Bruno Vale

Bruno Vale vai receber uma das maiores homenagens possíveis no mundo do desporto coletivo. O guarda-redes português de 36 anos despede-se este mês do Apollon, o clube cipriota que representou (com grande sucesso) nos últimos sete anos, e o conjunto de Limassol decidiu retirar a camisola 83, precisamente o número envergado pelo guardião formado no FC Porto.

"Como forma de agradecimento por tudo o que Bruno Vale fez, a Direção decidiu retirar a camisola 83 da equipa. Vai pertencer sempre ao gigante português", anunciou o Apollon através das redes sociais. Bruno Vale já havia sido homenageado pelo clube no penúltimo jogo da temporada (último diante do seu público), e após essa partida o Apollon havia já anunciado que as luvas do guardião luso iriam ficar expostas no museu do clube, que terminou em terceiro na liga cipriota, lugar de acesso aos playoff da Liga Europa.

Τα γάντια του ΘΡΥΛΙΚΟΥ τερματοφύλακα της ομάδας μας #BrunoVale, θα κοσμούν το μουσείο μας τις αμέσως επόμενες εβδομάδες.



Γάντια τιμημένα τα οποία έγραψαν χρυσές σελίδες στην ένδοξη ιστορία του συλλόγου στις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις. pic.twitter.com/WX7rLeIWcc — Apollon FC (Official) (@APOLLONOFFICIAL) 13 de maio de 2019

Pelo Apollon, Bruno Vale - que em Portugal representou ainda, além do FC Porto, Estrela da Amadora, União de Leiria, Varzim, Vitória de Setúbal, Belenenses e Oliveirense - disputou 316 jogos oficiais (45 dos quais na Liga Europa), vencendo três Taças e duas Supertaças.