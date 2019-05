PJ faz buscas no Hospital de Cascais

A PJ esteve na sede do grupo Lusíadas Saúde e no Hospital de Cascais, avança a SIC Notícias.

Em causa estão denúncias de falseamento de resultados clínicos.

Recorde-se que, na sequência de uma reportagem emitida pela SIC, atuais e antigos funcionários do hospital denunciaram casos de falseamento de dados em ficheiros de doentes - nomeadamente, aumento de severidade e das comorbilidades dos mesmos - e alterações no sistema da triagem - triagem de Manchester, em que uma cor é associada à gravidade do estado de saúde dos utentes -, na urgência, para aumentar as receitas que são pagas à parceria público-privada.

Os participantes na investigação da estação de Carnaxide avançaram ainda que eram persuadidos a conferir pulseiras de cores que não correspondiam às patologias dos doentes para que os tempos máximos de espera não fossem ultrapassados. Aqui, a instituição incorreu em penalizações financeiras.

O Hospital de Cascais ainda não se pronunciou acerca das buscas desta segunda-feira, contudo, já não é possível aceder às estatísticas dos tempos de espera no site da instituição.