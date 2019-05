Condutor adormeceu ao volante com autopiloto ligado e foi parado pela polícia

Dat er meerdere manieren zijn om de Tesla te gebruiken wanneer deze autonoom rijdt konden we vorige week al op het nieuws zien. Afgelopen nacht zagen we een Tesla dicht op zijn voorganger rijden op de #A27 bij #Eemnes. Toen wij langszij kwamen bleek de bestuurder in slaap gevallen te zijn. Een volgteken werd gegeven maar de bestuurder, een man van 50 jaar oud uit Meppel, merkte dit niet op en de Tesla begon ons zelfs in te halen toen wij de snelheid omlaag brachten en de snelweg wilden verlaten. Uiteindelijk is met behulp van de sirene de man gewekt. Hij bleek tevens onder invloed van alcohol (340ug/l). Zijn rijbewijs is ingevorderd op grond van artikel 5 Wegenverkeerswet. #LandelijkeEenheid #verkeerspolitie #tesla #instacop

