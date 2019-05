"Os políticos que se cuidem com Bruno Lage pois pelo discurso no Marquês, ele consegue passar a mensagem de forma a que ninguém fica indiferente"

Luís Filipe Vieira também dirigiu algumas palavras esta tarde durante a receção da equipa na Câmara Municipal de Lisboa.

“Benfiquistas, o campeão voltou. Voltou à praça do município, dando continuidade à maré vermelha de festejos. Festejos que demonstraram a importância deste título e que provam que os momentos difíceis nos tornaram mais fortes, ambiciosos e coesos do que nunca. Aqui está a razão por que ninguém para o Benfica. Temos nesta cidade a nossa origem e raiz, mas o amor ao Benfica existe por igual em todo o território nacional e espaço lusófono, afirmando-se cada vez mais como uma marca global”, afirmou.

No seu discurso, o presidente do clube das águias não se esqueceu de agradecer a Rui Vitória: “Foi uma vitória clara e inequívoca, que premeia a melhor equipa do campeonato. Neste clube ganhamos por nós e para nós. A reconquista foi feita. Este clube é grato por todos aqueles que o serviram e também quero deixar uma palavra de agradecimento ao Rui Vitória, que venceu e nos acompanhou a comemorar dois títulos nesta praça. A reconquista foi muito graças ao talento dos nossos jogadores que, mesmo quando a liderança parecia distante, deram uma lição de garra. Merecem todos os nossos elogios e agradecimentos”, afirmou.

E também não deixou de fora Bruno Lage, afirmando que o treinador foi “uma aposta que nos orgulha, a aposta certa. Desde a primeira hora, personificou os valores do nosso clube. Os políticos que se cuidem com Bruno Lage, pois pelo discurso no Marquês, ele consegue passar a mensagem de forma a que ninguém fica indiferente", disse, deixando a garantia de que o treinador vai ficar no clube dos encarnados “por muitos e bons anos".