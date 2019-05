Carros elétricos. Efacec lança carregador rápido de 2.ª geração

A Efacec acaba de lançar um novo carregador rápido para veículos elétricos. Denominado QC45 2.ª Geração, este carregador constitui uma nova geração do best-seller da empresa no carregamento rápido, com melhorias significativas ao nível de software e hardware. A apresentação oficial deste produto terá lugar no dia 21 de maio, em Lyon, na feira EVS32.

"Com perto de 4 mil equipamentos de carregamento rápido espalhados pelos cinco continentes, com maior evidência nos continentes europeu e americano, a Efacec aposta na evolução contínua dos seus produtos para dar resposta às necessidades atuais e futuras dos utilizadores de veículos elétricos", diz a empresa, em comunicado.

Este novo carregador "caracteriza-se pela usabilidade, com melhor design HMI e melhoria na identificação dos conetores; fácil manutenção, com mais fácil acesso frontal e aos componentes; design apelativo, mais urbano, futurista e high-tech e um layout que beneficia a otimização do espaço, permitindo colocar os carregadores lado a lado, dado que a ventilação deixa de ser na lateral, como acontecia na versão anterior do QC45. As inovações e características diferenciadoras visíveis no QC45 2.ª Geração representam uma nova abordagem da Efacec na gama de carregamento rápido e passarão a estar presentes em todos os produtos desta linha".

A empresa revela ainda que, nos últimos 12 meses a mobilidade elétrica cresceu 100% em volume de negócio, atingindo os 36 milhões de euros em 2018. Foram ainda recrutadas mais de uma centena de pessoas para reforçar a equipa dedicada a esta área.

A empresa está a participar, de forma ativa em sete dos maiores projetos de mobilidade elétrica a nível mundial. A tecnologia concebida em Portugal está a equipar centros de excelência e desenvolvimento de grandes fabricantes automóveis, e a dar suporte à infraestrutura de carregamento de grande dimensão localizadas, predominantemente, na Europa e Estados Unidos da América.

Com uma presença abrangente na cadeia de valor de Energia, Mobilidade e Ambiente, a Efacec atua como fornecedor de soluções e de sistemas integrados EPC (Engineering, Procurement and Construction) e parceiro de serviços O&M (Operations & Maintenance). A Efacec está presente em mercados estratégicos como a Europa, os Estados Unidos da América, a América Latina, Ásia, Médio Oriente, Magrebe e África Subsariana