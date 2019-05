Morreu João Fernandes, fundador do 'Jornal de Macau' e colunista do semanário 'O Diabo'

O jornalista João Fernandes, fundador do ‘Jornal de Macau’ e colunista do semanário ’O Diabo’, morreu esta terça-feira aos 81 anos, vítima de doença prolongada, informou fonte familiar.

Natural de Lisboa, João Fernandes fez traduções literárias e, sob pseudónimo, publicou dois livros, um policial e um de ficção. Em 1964, mudou-se para Angola onde foi redator de ‘O Comércio de Luanda’. Meses depois, transitou para a revista ‘Notícia’, onde foi redator, chefe de redação, diretor-adjunto e diretor.

Entre 1975 e 1976, o jornalista seguiu para o Brasil onde colaborou como diretor do ‘Estado de São Paulo’.

De regresso a Lisboa, João Fernandes viria a ser chefe de redação do jornal ‘O Dia’, enquanto mantinha a famosa coluna ”A chuva e o bom tempo” no jornal ‘O Diabo’, semanário fundado por Vera Lagoa. Durante alguns meses foi ainda adjunto de um ministro do Governo de Sá Carneiro.

Em 1982, o jornalista rumou a Macau onde fundou e dirigiu o diário ‘Jornal de Macau’. Mais de dez anos depois, em 1996, João Fernandes publicou o livro “Macau aos Quadradinhos”.

A partir do ano 2000, João Fernandes regressou a Portugal, onde viria a deixar de escrever depois de adoecer.