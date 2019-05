"Estamos a cooperar totalmente com" a IGAS e a PJ, revela Hospital de Cascais

A resposta do hospital surge depois de se ter tornado público que a PJ se encontrava no hospital e na sede da Lusíadas Saúde a fazer buscas

O hospital de Cascais fez saber esta segunda-feira que está a “cooperar totalmente” com as autoridades.

“Encaramos estas alegações de forma muito séria e estamos ativamente a investigá-las, bem como estamos a cooperar totalmente com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde e com a Polícia Judiciária”, revelou a unidade hospitalar em comunicado, citado pela Lusa. Na mesma nota o hospital revela ainda que “sempre se empenhou em prestar aos seus utentes cuidados de saúde de elevada qualidade e em servir a comunidade com a máxima integridade”.

A resposta do hospital surge depois de se ter tornado público que a PJ se encontrava no hospital e na sede da Lusíadas Saúde a fazer buscas. Em causa estão denúncias de falseamento de resultados clínicos, avançou estar tarde a SIC Notícias.