Carolina Deslandes foi assaltada no Porto

Carolina Deslandes fez saber, através do seu Instagram, que o seu carro foi assaltado quando estava num concerto da Rádio Comercial, no Porto.

Através dos ‘stories’ – uma publicação que dura apenas 24h – da rede social a cantora revelou que lhe levaram a mala, mas que felizmente só continha roupa: “Assaltaram-me o carro. Levaram a minha mala toda. Graças a Deus foi só roupa, mas tinha lá muita coisa com ‘calor’ sentimental. A camisola com que fiz o meu primeiro programa de rádio era uma delas”, escreveu.

No entanto, a cantora também falou em vídeo. Num desses ‘stories’ explicou que foi roubada quando estava no Porto in The Night da Rádio Comercial. “Partiram-nos o vidro e levaram a minha mala toda de viagem e a do meu manager”, contou.