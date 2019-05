Dia da PSP de Braga incluirá debate sobre segurança

O Comando Distrital de Braga da PSP comemorará o seu 142º aniversário já no dia 30 de maio com um programa que não se limitará às cerimónias da praxe nestas datas evocativas e incluirá um debate sobre segurança pública versus segurança privada, no Forum Braga.

O painel terá a presença de Mário Ferreira, empresário e empreendedor português, que é o presidente do grupo Mystic Invest, sendo mais conhecido como o CEO da Douro Azul.

Os outros oradores serão Rui Carlos Pereira, o antigo ministro da Administração Interna, Ana Paula Brandão, professora e investigadora da Universidade do Minho e ainda Nuno Poiares, diretor do Instituto de Ciências Policiais e Segurança Interna, estando presentes a secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, para além do diretor nacional da PSP, superintendente-chefe Luís Farinha, e do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, entre muitas outras individualidades ligadas ao sector.

Na véspera, a 29 de maio, haverá um concerto solidário com a soprano Elisabete Matos, a cargo da Banda Sinfónica da PSP, e do Conservatório Calouste Gulbenkian, de Braga, bem como uma exposição dos meios policiais, na Grande Nave do Altice Forum Braga, consistindo nos veículos mais icónicos, como um Carocha e uma Vespa, até aos mais recentes, casos de um Audi R8, viatura blindada, lancha de água, drones, ou ainda o jipe da Unidade de Captação de Imagem utilizado para as missões internacionais no âmbito da FRONTEX, a Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas) da União Europeia.

No dia 30 de maio haverá uma exibição do Grupo Operacional Cinotécnico da Polícia de Segurança Pública, no qual o público, especialmente as crianças e jovens das escolas de Braga, terão a oportunidade de ver atuar cães altamente treinados a interagir consigo por intermédio dos agentes policiais.

A apresentação do 142º Dia da PSP de Braga esteve a cargo do seu comandante distrital, superintendente Pedro Teles, do 2º comandante, intendente Daniel Mendes, do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, e ainda do fundador do Fórum Segurança e administrador do Grupo Bernardo da Costa (ao qual pertence a BC DIID), Ricardo Costa.