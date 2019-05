Guarda-freio teve de receber tratamento hospitalar depois de ser agredido em elétrico em Lisboa

Um guarda-freio foi agredido no último domingo por um homem que insistia em entrar num elétrico que estava alugado para um serviço privado.

Segundo o Correio da Manhã, que cita a PSP, a agressão ocorreu no elétrico 713, na avenida 24 de Julho. Ao ver o elétrico em funcionamento, o homem, de 28 anos, tentou entrar.

O agressor terá reagido com um soco na cara do guarda-freio quando este lhe disse que o transporte se encontrava em serviço privado.

De acordo com o mesmo jornal, a vítima foi salva por um turista que agarrou o agressor até à chegada da polícia.

A vítima teve de receber tratamento hospitalar.

De acordo com o Correio da Manhã, o agressor estava com passaporte caducado e tinha uma notificação do SEF para deixar Portugal em 20 dias. O homem tinha cadastro por agressões.