Vencedoras de squash premiadas com vibrador, cera depilatória e lima elétrica

As vencedoras do campeonato de squash nas Astúrias, em Espanha, foram premiadas com um troféu e um prémio surpresa que incluía um vibrador, duas caixas de cera depilatória e uma lima elétrica para calos dos pés. Depois de as participantes protestarem contra os prémios que consideraram sexistas, três pessoas da organização já apresentaram demissão.

"Fiquei surpresa e indignada", disse Elisa Sadó, uma das vencedoras, citada pelo El País.

De acordo com o mesmo jornal, dois dias depois do sucedido, as quatro premiadas apresentaram queixa à Federação de Squash das Astúrias, defendendo que as ofertas foram “sexistas” e “fora do contexto”.

O prémio surpresa foi um presente exclusivo para as vencedoras femininas, sendo que os homens ganharam apenas o troféu.

"Nunca na história tinha ocorrido algo parecido", disse Maribel Toyos, do conselho de administração da federação de squash das Astúrias, em declarações ao jornal espanhol.

A organização do torneio já emitiu um comunicado, onde afirma que os presentes "foram inapropriados e nunca deveriam ter sido entregues", pedindo desculpa pelo sucedido.