O elevado preço de um iPhone em Portugal

Se compararmos o preço de um iPhone Xs, modelo lançado pela Apple em 2018, entre Portugal e os Estados Unidos, o nosso país ganha. Com impostos, taxas de exportação, distribuição, entre outros custos, os iPhones custam 20% mais em territótio nacional do que nos EUA.

Em Portugal o preço ronda os 1.300 euros e, de acordo com a posição do ranking realizado pelo Deutsche Bank, mesmo não estando nos piores lugares ou no fim da lista, consegue vender iPhones mais caros do que as vizinhas Espanha e França, ou Inglaterra.

No ranking de 2019, foram revelados os preços do último modelo da Apple, na maior versão de memória (256GB), de 40 países. Esta sondagem do Deutsche Bank, costuma ser feita anualmente com o modelo mais recente da marca, segundo o DN Insider. Assim, sabe-se qual o país onde é mais barato comprar um iPhone - por norma os EUA - e onde se encontra o gadget com o preço mais elevado, todos os anos.

O Brasil é o país onde é mais caro adquirir um destes equipamentos, custando o modelo Xs 1.837 euros, de acordo com o divulgado pelo DN Insider.