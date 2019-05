Governo cria regime especial para aviões com adeptos para assistir à Liga das Nações

O Governo decidiu criar um regime especial para os aviões que tragam a bordo adeptos para assistir à Liga das Nações. Este regime permite às aeronaves levantarem voo ou aterrarem a qualquer hora da madrugada no Porto e Lisboa, entre os dias 4 e 10 de junho.

“Tratando-se de um evento importante relativamente ao qual o Governo Português expressou o seu apoio, com impacto favorável na economia local e em receitas de turismo e cujo sucesso se repercutirá favoravelmente na imagem do País, prevendo-se grande afluência às cidades (…), importa proceder à derrogação, excecional e temporária, das restrições operacionais respeitantes ao ruído”, revela a portaria publicada em Diário da República.

A fase final da Liga das Nações vai decorrer no Porto e em Guimarães entre os dias 5 e 9 de junho. Apesar de o evento só decorrer no Norte do país, o Governo explicou que por “razões de segurança aconselham a que se proceda à segregação de adeptos, pelo que a utilização de mais do que um aeroporto é suscetível de facilitar tal tarefa”, ajudando a “escoar os adeptos para a sua origem o mais rápido possível”.