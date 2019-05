Atriz Maria do Céu Guerra também faz parte da lista

A escritora Alice Vieira, a jornalista Maria Elisa ou a atriz Maria do Céu Guerra são apenas três de um um grupo de 270 “mulheres progressistas” que esta terça-feira manifestaram publicamente o apoio aos candidatos do PS ao Parlamento Eurpeu.

Na carta do movimento, a que a Lusa teve acesso, lê-se que “foram os Governos do PS que aprovaram as principais leis progressistas em prol das mulheres”.