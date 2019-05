Pais esquecem bebé no táxi quando regressavam do hospital

Os pais estavam a regressar do hospital pela primeira vez com a criança nos braços

Os pais de um bebé recém-nascido esqueceram-se do filho num táxi, em Hamburgo, Alemanha.

Os pais estavam a regressar do hospital pela primeira vez com a criança nos braços. Esta estava a dormir e quando chegou a hora de sairem do táxi, com a distração, deixaram a criança no veículo, escreve o jornal Mirror.

Segundos depois do sucedido, os pais aperceberam-se do sucedido e tentaram ir atrás do carro, mas sem qualquer sucesso.

O taxista também não se apercebeu que o bebé ainda estava no carro e aproveitou para ir almoçar. Saiu do carro, deixando-o num estacionamento subterrâneo ainda com o bebé lá dentro.

Os pais acabaram por alertar as autoridades, que conseguiram encontrar o bebé depois de um outro passageiro ter entrado no táxi.

O bebé está bem e já foi entregue à sua família, revela o mesmo jornal.