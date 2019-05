Pedro Marques diz que regressos de Paulo Portas e Passos Coelho lhe facilitam campanha

Recorde-se que Paulo Portas e Pedro Passo Coelho participaram nas campanhas do CDS-PP e do PSD, respetivamente

Pedro Marques, cabeça de lista do PS às eleições europeias, afirmou esta quarta-feira que o regresso de Paulo Portas e de Pedro Passos Coelho nas ações políticas do CDS-PP e do PSD facilitou a sua campanha.

"É curioso que esses partidos, o PSD e o CDS, nos últimos dias, tenham trazido para a campanha esses líderes e esses protagonistas do passado (...) Num certo sentido, facilitam a minha campanha”, disse Pedro Marques, citado pela agência Lusa, antes de iniciar uma arruada no Montijo ao lado de Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, e António Mendes, secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.

O socialista considerou ainda que o ex-primeiro-ministro e o ex-vice líder do seu Executivo são os responsáveis pelas políticas de cortes de rendimentos, pensões e subsídios de Natal e de férias, lembrando que ambos haviam dito em campanha que não o fariam.

"São responsáveis pelo enorme aumento de impostos e ainda pretendiam cortar pensões em 600 milhões de euros", disse o antigo ministro.

Para Pedro Parques, Nuno Melo, cabeça de lista do CDS-PP às europeias, e Paulo Rangel, do PSD, são "também protagonistas do passado, que aplaudiram esses cortes feitos pelo anterior Governo".