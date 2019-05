Homem abusou sexualmente de jovem de 19 anos durante voo

Um homem norte-americano é suspeito de abusar sexualmente de uma rapariga de 19 anos durante um voo da United Airlines.



De acordo com o USA Today, o suspeito, George Seryogin, e a vítima, estavam num voo que fazia a ligação entre Tóquio, no Japão, e Washington, em julho de 2018.



Segundo a acusação, citada pelo mesmo jornal, George Seryogin tinha “intenção de abusar, humilhar, assediar e inferiorizar” a vítima. O suspeito é ainda acusado de “consciente e intencionalmente” manter contacto sexual com a jovem “sem a sua permissão”.



Um relatório do FBI avança que o agressor e a vítima estavam sentados lado a lado durante a viagem. O homem terá começado por tocar no joelho da jovem e, posteriormente, colocado um cobertor por cima das pernas de ambos para que outros passageiros não dessem conta do abuso que se sucederia.

O mesmo relatório refere que o suspeito "colocou a mão contra a vagina da vítima, através das suas roupas e sem a permissão da mesma", enquanto esta chorava “silenciosamente”.

Poucos minutos depois, a jovem terá aproveitado para ir à casa de banho e relatar a agressão sexual.

Segundo o jornal norte-americano, o suspeito alegou ter bebido durante o voo, mas que não estava bêbado ou sob influência de medicamentos. No entanto, garante que dormiu cerca de cinco horas durante o voo e nega o crime, afirmando ainda que tal poderia ter acontecido apenas “porque se movimenta enquanto dorme”.

Erin Benson, porta-voz da companhia aérea, referiu, num comunicado, que a “segurança e o bem-estar dos clientes” é a maior prioridade da United Airlines.

"O nosso cliente foi imediatamente transferido para um lugar diferente quando o comissário de bordo foi informado do problema e solicitámos que a intervenção das autoridades na chegada da aeronave” acrescentou.