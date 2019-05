Direção-Geral da Autoridade Marítima alvo de buscas

Esta quarta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) esteve a fazer buscas na Direção-geral da Autoridade Marítima.

“A Autoridade Marítima Nacional informa que foram esta manhã realizadas diligências pela Polícia Judiciária na Direção-Geral da Autoridade Marítima, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público, do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), relativo a procedimentos de contratação pública realizados no período compreendido entre 2012-2019”, revela a autoridade no seu site oficial.

Na mesma nota, a autoridade revela que “prestou todo o apoio e informações nas buscas e afirma a total disponibilidade para colaborar com as autoridades”.