Crianças para adoção fazem desfile para possíveis pais adotivos

Várias crianças e adolescentes – com idades entre os 4 e 17 anos que estão para adoção – desfilaram esta terça-feira no Pantanal Shopping, um centro comercial em Cuiabá, Brasil, para possíveis pais adotivos que estejam interessados em adotá-las.

As críticas ao evento, que já se encontra na sua terceira edição, não tardaram em chegar. De acordo com a imprensa brasileira, nas redes sociais as pessoas têm classificado o evento como uma “feira de adoção”. Até um candidato às últimas eleições presidenciais no Brasil, Guilherme Boulou se pronunciou sobre o assunto, afirmando que o evento tem uma “perversidade inacreditável” com “efeitos devastadores”.

Tatiane de Barros Ramalho, presidente da Comissão de Infância e Juventude discorda com as críticas. Ao jornal Globo, revelou que “o objetivo é dar visibilidade a essas crianças e a esses adolescentes que estão aptos para adoção”. “É uma noite para os pretendentes, as pessoas que estão aptas a adotar, poderem conhecer as crianças, a população em geral ter mais informações sobre adoção e as crianças terem um dia diferente, em que irão se produzir, o cabelo, a roupa e a maquilhagem, para o desfile”.

A responsável lembrou ainda que esta já é a terceira edição do evento, sendo a primeira vez em que surgem críticas.

O evento é organizado pela Comissão de Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil e pela Associação Matogrossense de Pesquisa e Apoio à Adoção.