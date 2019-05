Cão com pedra amarrada ao pescoço encontrado morto num rio em Amarante

Um cão foi encontrado morto com uma pedra amarrada ao pescoço, num rio em Amarante.

O cão “foi avistado no rio, na Açude na Torre”, começa por contar a Associação Ajuda Animais em Amarante, numa publicação no facebook. Tinha “uma corda ao pescoço e uma pedra amarrada”, continua.

“Uma situação criminosa de uma crueldade que não devia exitir no mundo. Não costumamos desejar maç mas desta vez não conseguimos não o fazer. Que a vida te devolva em dobro o que fizeste a este pobre animal”, indica ainda a associação.

De acordo com o jornal A verdade, o cão não estava identificado com o chip, estando as autoridades a investigar o caso.