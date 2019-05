Segurança e saúde no trabalho debatidos em Braga

A segurança e saúde no trabalho serão debatidos em Braga, na segunda edição do Fórum Segurança, a decorrer entre 28 e 30 de maio, em que os participantes poderão também visitar uma exposição das mais recentes soluções de segurança, que conta com mais de 30 patrocinadores nacionais e internacionais.

Esta iniciativa insere-se no grande evento de segurança do país, que desde o ano passado, reúne os profissionais de todo o país segurança, que no Norte dispõem de um novo evento dedicado à prevenção e segurança, no Altice Forum Braga, esperando-se cerca de mi participantes, entre os quais técnicos de segurança no trabalho, instaladores de segurança, projetistas e consultores de segurança, membros das forças de segurança e muitos outros profissionais de segurança.

Uma das novidades desta segunda edição do evento de Segurança no Norte do País é uma conferência dedicada à Segurança e Saúde no Trabalho (SST) e aos técnicos de segurança no trabalho, que acontecerá no dia 28 de maio.

A cultura comportamental na gestão da segurança na EDP, a liderança na SST, os desafios profissionais na qualidade, ambiente e segurança, bem como a segurança e saúde no trabalho no futuro, na perspetiva da Autoridade para as Condições de Trabalho são alguns dos temas que dinamizarão o primeiro dia de conferências.

Outra inovação da edição 2019 do Forum é a disponibilização de uma app para todos os participantes do evento, como medida de promoção do desenvolvimento sustentável (será um evento paperless) e para facilitar o networking entre participantes.

A 2.ª edição do Forum Segurança é organizada pelo Grupo Bernardo da Costa e pela Sinalux, sendo que a inscrição no evento é gratuita, mas requer inscrição obrigatória no website www.forumseguranca.pt.

Segundo Ricardo Costa, presidente do Grupo Bernardo da Costa e fundador do Forum Segurança, “ao longo de vários anos, a região do Norte não teve nenhum evento dedicado aos profissionais da segurança e este impôs-se já como uma referência a nível nacional”.

Para o empresário Ricardo Costa, recentemente distinguido como um dos 40 nomes, que destacam os principais gestores com menos de 40 anos, em Portugal, “os técnicos de segurança são atores fundamentais na prevenção e segurança das organizações e dos trabalhadores e é vital que tenham uma visão transversal da segurança”.

“Identificadas estas necessidades, a Organização do Fórum Segurança quis entregar aos profissionais de segurança do Norte do país um evento de qualidade, com oradores de renome e com uma perspetiva integradora das várias vertentes da segurança: segurança no trabalho, segurança contra incêndio, segurança eletrónica e segurança privada”, referiu o líder do Grupo Bernardo da Costa, embaixador empresarial de Braga, cujo universo empresarial, a BC, é conhecida por todos os anos levar os seus funcionários a férias de locais paradisíacos.