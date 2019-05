Publicidade chega ao WhatsApp em 2020

O serviço de mensagens instantâneas mais usado no mundo (com cerca de 1500 milhões de utilizadores) vai sofrer alterações e a integração de publicidade será uma das principais novidades na aplicação. Sabe-se que a chegada da publicidade à rede social irá acontecer no próximo ano.

De acordo com o DN Insider, o propósito da integração da publicidade é criar receita com uma aplicação que não tem custos para quem a utiliza.

A mesma fonte noticia que a publicidade será incluída através daquilo a que se chamam “estados do Whatsapp”, ou seja, nas histórias dos contactos, que serão deste modo vistas de forma intercalada com as tais publicidades. Há a possibilidade da aplicação querer introduzir publicidade nas conversas também, mas esta não passa ainda de uma ideia, sem confirmações.

A informação de que a aplicação iria passar a ter publicidade foi avançada por Mark Zuckerberg no início deste mês, na conferência F8 que teve lugar em Roterdão, na Holanda. Esta conferência realiza-se anualmente.