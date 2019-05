Hospital homenageia criança dadora minutos antes de morrer | Vídeo

A equipa de um hospital americano decidiu homenagear Coralynn Sobolik, uma criança de 22 meses, depois de ter sido declarado que Coralynn se encontrava em morte cerebral, os pais decidiram desligar as máquinas de suporte de vida e doar os seus órgãos para salvar a vida de outras pessoas.

Para celebrar a vida da criança e a atitude dos pais, a equipa médica decidiu fazer um cordão humano e cantar a música "Amazing Grace" nos corredores do hospital enquanto Coralynn era levada para a sala de operações.

A mãe da menina disse ao Daily Mail ter adorado a atitude dos membros do hospital. “Eu não sei se há uma palavra para mais do que fenomenal, mas a equipa do hospital era isso mesmo” declarou. “Eles trataram-nos como se fôssemos família”.

O vídeo já conta com milhares de visualizações no YouTube e já está a ser partilhado nas redes sociais, onde as pessoas mostram respeito pela atitude dos pais e pela vida da paciente. “Estou muito grata que a memória de Coralynn possa continuar viva” confessou a mãe da criança. “É ótimo saber que a nossa menina inspirou tantas pessoas”.

As máquinas que ajudavam Coralynn a manter-se viva foram desligadas no dia 22 de abril, um dia depois de o médico informar os pais sobre a morte cerebral da criança que enfrentava um vírus complicado há cinco dias. A rapariga doou o seu coração, pulmão e rins a três pessoas.