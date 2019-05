Realme X, o smartphone de alta tecnologia por 200 euros

O Realme X é um novo modelo de smartphone da empresa chinesa Oppo. Esta é uma opção barata para os amantes de tecnologia que não querem ou não têm hipótese de pagar os preços que são normalmente praticados.

O telefone foi lançado para o mercado chinês esta semana, no dia 20 de maio. Segue-se o mercado indiano, um dos principais alvos da marca. O gadget está a ser comentado porque apresenta características de um equipamento de alta tecnologia, de luxo como alguns preferem dizer, a preços reduzidos e muito abaixo do que o que costuma haver no mercado.

A primeira coisa que é preciso ser dita: o valor a que o smartphone se encontra à venda. O preço base do aparelho é de cerca de 2 mil renmibi, isto é, à volta de 200 euros.

E que características se destacam? Em primeiro, as câmaras. A principal tem 48mp, é retrátil, com um sensor secundário de 5mp e, a câmara frontal tem 16mp. A bateria é outra característica que se destaca sendo que, estima-se que tem uma autonomia de 86 horas e que não chega a precisar de uma hora para carregar na totalidade, de acordo com o India Today. O ecrã tem 6,5 polegadas, leitor de impressões digitais no próprio ecrã e o sistema é Android.

Uma das versões do telemóvel foi lançada com 128GB de armazenamento e outra com 64GB. Não tem entrada para cartões de memória, o que não é surpreendente nos dias que correm. É dual SIM em formato nano, como também já vem a ser normal nos aparelhos.

A Oppo está presente em 40 países. O modelo Realme X pretende ser topo de gama e, conquistar não só o mercado indiano, como o resto do mundo, a preços reduzidos.