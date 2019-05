Falsos especialistas roubam diamante de 45 milhões de euros em Paris

Marie-Madeleine Dioubate, ex-candidata às eleições presidenciais da Guiné-Conacri, pelo Partido Ecologista da Guiné, foi assaltada na segunda-feira passada, em Paris, por dois homens que fingiram ser especialistas em pedras preciosas.

O roubo ocorreu no hotel Warwick, perto da avenida dos Campos Elísios. A vítima do assalto queria que o seu diamante fosse avaliado e achava que estava a falar com dois profissionais da área.

Marie-Madeleine Dioubate, uns dias depois, percebeu que o diamante tinha sido trocado por uma imitação e fez queixa esta quinta-feira.

De acordo com o gabinete do Procurador de Paris, citado pela EFE, foi aberta uma investigação que está a cargo da Brigada da Repressão.