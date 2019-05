Greve dos anestesistas do Amadora-Sintra continua com adesão de 100%

A greve dos médicos anestesistas do Hospital Amadora-Sintra continua com 100% de adesão segundo avançaram hoje o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZL). “Tal como nos dois dias anteriores, a totalidade dos médicos do serviço de anestesia, excetuando a diretora do serviço, aderiram à greve, com o encerramento dos blocos operatórios”, adiantam.

Os médicos anestesistas do hospital Amadora-Sintra deram inicio a uma greve de cinco dias no início desta semana. Os profissionais de saúde reivindicam a contratação de mais especialistas para que os médicos não façam horas extraordinárias a mais, bem como a melhoria de segurança e de recursos médicos.

Os sindicatos apelam ao Governo para que rapidamente sejam encontradas soluções para a falta de recursos e pessoal no Amadora-Sintra.

Tal como tem vindo a acontecer durante esta semana todos os médicos anestesistas da unidade hospitalar aderiram à greve o que levou ao encerramento dos blocos operatórios. Esta paralisação está a afetar cerca de 300 cirurgias, exames, TAC, cateterismos e exames respiratórios.

O Sindicato Independente do Médicos (SIM) e o Sindicato dos Médicos da Zona Sul (SMZS) dizem, em comunicado, que “as cerca de 300 cirurgias não efectuadas e os mais de 200 procedimentos que necessitam de médicos anestesiologistas são da inteira responsabilidade do Conselho de Administração (CA) e de um governo insensível e autista”.

No mesmo comunicado os sindicatos pedem compreensão aos utentes da unidade hospitalar. “Aos habitantes dos concelhos de Amadora e de Sintra pedimos compreensão quanto aos incómodos causados, mas esta luta é para garantir a segurança dos doentes na urgência e para exigir a contratação de mais médicos, melhorando a qualidade dos cuidados de saúde prestados e diminuir a lista de espera das especialidades cirúrgicas.”.

A greve dos médicos anestesistas do Amadora-Sintra termina amanhã às 20h.