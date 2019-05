Esperadas máximas de 30ºC esta sexta-feira

IPMA colocou 11 concelhos do interior do país em risco máximo de incêndio

As temperaturas vão subir esta sexta-feira. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) os termómetros vão chegar aos 30ºC esta sexta-feira.

O instituto adianta ainda que os distritos de Évora e Faro serão os mais quentes, com os termómetros a chegar aos 30ºC. Já em Lisboa as máximas devem chegar aos 24ºC enquanto no Porto não devem ultrapassar os 22ºC.

Além disso, Lisboa e Leira vão estar em alerta amarelo devido à precisão de vento forte. Quanto ao risco de incêndio, o IPMA colocou 11 concelhos do interior do país – Terra de Moncorvo, Figueira de Castelo Rodrigo, Sabugal, Penamacor, Gavião, Sardoal, Alcoutim, Castro Marim, Tavira, Faro e Loulé – em risco máximo de incêndio.