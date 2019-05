Tripulação da TAP considerada a mais bonita do mundo pela segunda vez consecutiva

Pela segunda vez consecutiva, a tripulação da TAP foi considerada a mais bonita do mundo pela revista britânica Monocle que homenageia diversos serviços relacionados com a viagem e destinos pelos quatro cantos do mundo. "Parece um pouco 1950 falar-se sobre uma tripulação atraente, mas vamos ser honestos, quem não gosta de ser servido por uma pessoa bonita, com um sorriso simpático e um brilho nos olhos?", pode ler-se na edição em papel da revista, citando a revista Volta ao Mundo.

Além da beleza da tripulação portuguesa, o top 50 da Monocle menciona também os produtos de beleza da marca portuguesa Claus Porto mostrados durante os voos e destaca o aeroporto de Lisboa como o melhor local para fazer escala por ter a melhor localização do mundo para voos de longo curso.

A cerimónia de entrega de prémios terá lugar em Londres, no próximo mês de julho. Para celebrar o prémio, a companhia áerea decidiu fazer um vídeo para a sua página oficial do Facebook com algumas fotografias dos membros da tripulação.