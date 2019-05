Incêndio nos arredores de Coimbra em fase de conclusão

Ainda se encontram 79 bombeiros no local.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira numa fábrica de embalagens de venda rápida e copos de papel na zona de Eiras, nos arredores de Coimbra está em fase de conclusão, segundo dados disponibilizados no site da Proteção Civil. Segundo a Tvi24, o incêndio chegou a propagar-se para um zona de mato, mas as chamas já foram extintas.

Apesar do fogo já não constituir perigo ainda se encontram no local 79 operacionais. O incêndio teve início na zona onde são armazenados os copos de plásticos distribuídos por as máquinas da fábrica. Até ao momento não existem feridos.

Ainda na passada quinta-feira, o Movimento Associativo Apoio às Vítimas dos Incêndios de Midões (MAAVIM) pediu à União Europeia (UE) mais informações sobre a aplicação dos fundos comunitários concedidos a Portugal para os lesados dos incêndios de 2017 que segundo a associação não foi investido no apoio das vítimas.