Fátima Lopes é apanhada de surpresa: de um espirro a uma hospitalização

A cara de Queluz de Baixo ainda conseguiu marcar presença na edição de quinta-feira do programa "5 Para a meia-noite".

A apresentadora televisiva, que conduz o programa “A Tarde é Sua” da estação de Queluz de Baixo, apanhou um susto ao final da última quinta-feira. De acordo com Manuel Luís Goucha, que foi destacado para substituir a profissional, a mesma foi “hospitalizada esta sexta-feira” porque “ao espirrar fez uma contratura”.

"Fui confrontado com a necessidade de fazer o programa esta tarde porque ela [Fátima Lopes] está impossibilitada de estar aqui a fazer-vos companhia", avançou o apresentador do programa “Você na TV!”. Goucha acrescentou também que a apresentadora “seguramente estará bem na próxima segunda-feira".

Recorde-se que o incidente acontece numa época em que a TVI não se encontra nas melhores graças de Fátima Lopes. A verdade é que Maria Cerqueira Gomes, recém-chegada ao canal, juntou-se a Goucha na apresentação do programa das manhãs e assumiu a liderança de “A Tua Cara Não Me É Estranha”. Fontes próximas da apresentadora revelaram a meios de comunicação como a “FLASH!” que Fátima Lopes esperava obter “mais protagonismo” com a ida de Cristina Ferreira para a SIC.