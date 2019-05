Ricardo Teodósio confiante para o Rally de Portugal

Líderes do Campeonato de Portugal de Ralis após as suas três primeiras provas, a dupla constituída pelo piloto Ricardo Teodósio e o navegador José Teixeira quer reforçar essa posição na competição mais mediática de todo o calendário, o Vodafone Rally de Portugal e para qual já está a afinar o seu Skoda Fabia R5, motivada pelas suas sucessivas vitórias.

A vitória no último Rali de Mortágua recolocou a equipa de Ricardo Teodósio agora no comando da classificação Campeonato de Portugal de Ralis, com um total de 70,68 pontos e o carismático piloto da localidade da Guia, no Algarve, tem aliado a conhecida rapidez e espetacularidade, à sempre necessária consistência de bons resultados, algo que quer manter neste Vodafone Rally de Portugal, por entre todas as estrelas mundiais do WRC.

“Sabemos que, depois de termos ganho dois dos três primeiros ralis, a pressão está do lado dos nossos adversários, eles é que têm de atacar e nós vamos para o Rally de Portugal focados em conseguir mais uma pontuação importante para o nosso campeonato, mesmo que não seja a vitória”, disse este sábado ao Sol o piloto algarvio, a poucos dias da prova.

“Este é um rali duríssimo e imprevisível, não só pela extensão da prova, com mais de 170 quilómetros de troços cronometrados no Campeonato de Portugal de Ralis, mas também porque os troços têm sempre muitas armadilhas, principalmente nas segundas passagens”, destacou Ricardo Teodósio, acrescentando que “toda a equipa está motivada e a fazer um excelente trabalho".

Navegador fundamental

José Teixeira é outra peça fundamental para o sucesso da equipa e também acredita que o Rally de Portugal é um desafio exigente, referindo que “para as equipas do campeonato CPR, o Rally de Portugal é uma prova onde é preciso saber gerir as circunstâncias de forma inteligente”.

“É um rali é longo e duro, embora todos estejamos na expectativa em relação aos troços de sexta-feira, na região Centro, mas vamos dar o nosso melhor até ao final da manhã de sábado, visto que o nosso grande objetivo é concluir a prova do Campeonato de Portugal de Ralis num dos primeiros lugares”, referiu José Teixeira.

Calendário recheado

Quarta prova do CPR, o Vodafone Rally de Portugal começa com um Shakedown, em Paredes, na próxima quinta-feira de manhã, disputando depois as primeiras sete classificativas na sexta-feira, destacando-se o regresso à região de Arganil, Góis e Lousã. No sábado, a prova do CPR incluiu mais três especiais, as primeiras passagens pelos troços de Vieira do Minho, de Cabeceiras de Basto e de Amarante.

Já sem pontuar para o Nacional, o evento prossegue no sábado à tarde e no domingo, dia em que se disputam as especiais de Montim, Luílhas e Fafe.