Isabel dos Santos garante que pagamentos do crédito de 125 milhões à CGD estão "em dia"

A empresária angolana Isabel dos Santos garantiu este sábado que todos os pagamentos estão "em dia" relativamente ao financiamento de 125 milhões de euros contraído junto da Caixa Geral de Depósitos (CGD) no final de 2009

“Financiamento original de 125 milhões de euros 60% amortizado e todos os pagamentos em Dia. Atualmente, o valor das ações da NOS que servem de colateral têm um valor de mercado cerca de 10 vezes superior ao valor líquido do financiamento”, escreveu a filha do ex-Presidente de Angola no Twitter.

Recorde-se que, este sábado, o Correio da Manhã avançou que a CGD emprestou à empresária angolana 125 milhões de euros para a compra de ações da ZON – atual NOS.

Segundo o Correio da Manhã, o financiamento, ocorrido no final de 2009, foi autorizado pela Direção Geral de Risco do banco estatal, mas recebeu um parecer condicionado. A Direção de Risco recomendava que o crédito fosse concedido por um sindicato bancário, para reduzir a exposição do banco público, o que acabou por não acontecer.

O empréstimo serviu para comprar ações da ZON, sendo que parte dessas ações, eram da própria CGD (2%). O restante era detido pela ZON (4,57%) e pela Cinveste (3,43%).