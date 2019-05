Taça de Portugal. ASAE detém dez suspeitos de especulação

Nalguns casos, chegou a atingir 900 por cento do valor real dos ingressos

A ASAE (Autoridade de Segurança Alimentar e Económica) deteve este sábado dez suspeitos de venda irregular de bilhetes para o jogo da final da Taça de Portugal, que decorre no Estádio do Jamor, em Oeiras, entre o Sporting e o FC Porto, devido a especulação que em alguns casos chegou a atingir 900 por cento do valor facial dos ingressos.

As detenções decorreram na sequência de uma operação de fiscalização no âmbito da realização do jogo, a cargo da ASAE, através da sua Unidade Nacional de Informações e Investigação Criminal. Foram detidos dez indivíduos, em flagrante delito, em Matosinhos, Cascais, Almada e Oeiras, tendo sido instaurados nove processos crime pela prática de especulação na forma tentada e venda irregular de bilhetes.

Na mesma operação, a ASAE confiscou 20 bilhetes que se encontravam à venda através da internet e nas imediações do Estádio Nacional, no Jamor. Todos os detidos foram identificados e constituídos arguidos com termo de identidade e residência até serem presentes a tribunal para julgamento.

A ASAE deixou ainda um alerta aos consumidores para que evitem a aquisição de bilhetes acima do seu valor oficial, uma vez que essa venda constitui um crime de venda irregular, punido com pena de prisão até três anos.