Madonna. Já não há bilhetes para a quarta data em Lisboa

Os bilhetes para o quarto concerto que Madonna irá dar no próximo mês de janeiro no Coliseu de Lisboa, postos à venda na manhã deste sábado e com preços entre os 75 e os 400 euros, esgotaram no espaço de poucas horas. A informação foi avançada pela promotora do evento (Everything is New), encontrando sequência no que havia acontecido com os ingressos para as três primeiras datas, que esgotaram em apenas 30 minutos.

Os quatro concertos da denominada rainha da Pop em Lisboa irão decorrer nos dias 16, 18, 19 e 21 de janeiro de 2020 e estão inseridos na digressão mundial de apresentação de Madame X, o novo álbum de Madonna (gravado em Portugal), que estará disponível para compra a partir do dia 14 de junho - e cujo mais recente single, “Crave”, saiu há apenas três dias.

A digressão começará a 12 de setembro, no BAM Howard Gilman Opera House, em Nova Iorque, e pretende recriar um conceito mais intimista do que é habitual nos espetáculos de Madonna, tendo lugar apenas em teatros - como o Coliseu de Lisboa.