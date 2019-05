António Costa: "No momento de votar somos todos iguais"

António Costa já votou na Escola EB 1 Jorge Barradas, em Benfica. O primeiro-ministro apelou ao voto e lembrou as palavras de Marcelo Rebelo de Sousa: “Temos todos o direito, o dever e a ambição de participar na construção da Europa.”

“Todos partilhamos do apelo do PR que é essencial participar nestas eleições. Este é o único momento em que somos todos iguais no exercício do poder. E essa é a grande qualidade da democracia: é o momento em que cada cidadão é igual no exercício dos seus direitos e não devemos desaproveitar essa oportunidade. Devemos dizer na Europa o que queremos para o nosso futuro.”, disse António Costa depois de votar.