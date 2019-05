O médico diz que no ranking da Saúde estamos muito melhor do que na Economia. Mas a população portuguesa está a envelhecer rapidamente e as mortes prematuras – antes dos 70 anos – representam 20% do total.

«A saúde dos portugueses é excelente. Não falo do Sistema Nacional de Saúde e da sua competente cúpula, o Serviço Nacional de Saúde. Digo que a saúde dos portugueses nunca foi tão boa. A Saúde deu um grande salto».

A afirmação é de Francisco George, especialista em Saúde Pública e atual presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, numa palestra promovida pelo Clube Português de Imprensa, em parceria com o Centro Nacional de Cultura e o Grémio Literário.

«Nós tivemos grandes líderes na Saúde. Provavelmente, um dos maiores foi Albino Aroso, que concentrou os meios e investiu na mãe e na criança. As mulheres portuguesas ainda não pensaram aquilo que lhe devem».

E especificou: «A elevada posição que ocupamos em Saúde maternoinfantil, na proteção da mãe e da criança – onde estamos entre os três primeiros países da Europa –, é muito superior à posição que ocupamos na Economia».

Mas esta situação contrasta com um «crescimento negativo», em que todos os anos há mais óbitos do que nascimentos,

Portugal, segundo George, está confrontado com uma situação demográfica de «duplo envelhecimento, na base e no topo». De um lado temos uma taxa de natalidade das mais baixas da União Europeia, com pouco mais de oito crianças por cada mil habitantes, e, do outro, um milhão de portugueses com 75 e mais anos, «dos quais 330 mil têm mais de 85».

A idade da mãe derrapou seis anos no 1º filho

A taxa da fecundidade, que corresponde aos nascimentos por mulheres em idade fértil, é de 1,3. «Isto quer dizer que dez mulheres têm treze filhos», quando «deviam ter, no mínimo, 21 filhos», para se manter «a probabilidade de as gerações se sucederem umas às outras».

«Há bem pouco tempo – adiantou George –, António Correia de Campos dizia que a idade de nascimento do primeiro filho nas mulheres portuguesas derrapou seis anos. É verdade. E isto é um motivo de preocupação, porque não só põe em risco a saúde da mãe, como também a da criança».

E há alguns aspetos que permitem perceber que poderá estar no horizonte uma subida, se bem que pouco significativa, da mortalidade materna, que era praticamente nula, exatamente devido «às questões da idade avançada em relação à idade fértil, muitas vezes próximo dos 40 anos, em lugar de ser na casa dos 20, que é o ideal para a procriação».

Voltando à questão do envelhecimento da população, Francisco George sublinhou que temos hoje «155 idosos acima dos 75 anos para cada 100 jovens», pelo que a população está a decrescer: nasceram no ano passado unicamente 87 mil crianças e morreram 113 mil pessoas. «Há uma diferença de 26 mil».

Esta diferença, segundo acrescentou, «podia ser compensada com um saldo migratório, se fosse positivo»; e citou o exemplo da Alemanha e da Suécia, que facilitaram a entrada de refugiados «porque sabiam que tinham problemas gravíssimos de crescimento negativo à vista, e de envelhecimento muito acentuado».

20% das mortes antes dos 70 anos

O envelhecimento populacional reflete-se também no perfil epidemiológico, com «menos doenças agudas mas mais doenças crónicas».

«As doenças crónicas, no conjunto, representam 86% do peso do burden» – que é o fator relativo às doenças que matam, ou incapacitam, antes dos 70 anos.

E concretizou: «Não é a mesma coisa ter um enfarte do miocárdio aos 68 anos ou aos 80, 82 ou 86. Não é igual. Quando surge um enfarte antes dos 70 anos, uma doença oncológica ou metabólica, degenerativa ou outra – ou seja, um problema que pode antecipar a morte antes da barreira dos 70 anos – falamos em morte prematura».

Segundo Francisco George, esta morte prematura «constitui um grande problema no nosso país, e poucos são aqueles que a analisam», acrescentando que em 2018, «dos 113 mil óbitos que se verificaram, 20% foram de portugueses que não chegaram aos 70 anos».

Outra consequência é «a probabilidade de um português sofrer de demência com esta idade, que é superior a 40%».

«A verdade é que hoje sabemos que a demência, mais do que uma doença da mente, é uma doença neurológica.

Portanto, há aqui um problema, de muitos idosos, internados em lares, estarem com demência e não serem tratados devidamente, porque são confundidos com doentes com problemas da mente, não o sendo. Este é um problema que os políticos deviam olhar melhor, e não olham» – avisou o carismático antigo diretor-geral da Saúde.

Concluindo, Francisco George afirmou que «o ranking do produto coloca-nos numa posição com alguma vergonha no conjunto da Europa – mas o ranking da Saúde, sobretudo da mãe e da criança, põe-nos num lugar cimeiro, muito seguramente entre os três primeiros lugares, mais ainda do que nos países do Norte da Europa».