Banco de Portugal vai apresentar novas notas de 100 e 200 euros

O Banco de Portugal vai apresentar, esta segunda-feira, as novas notas de 100 e 200 euros. Estas vão entrar em circulação em toda a zona euro no próximo dia 28.

As novas notas de 100 e 200 euros têm menos cinco milímetros de altura em comparação com as notas da primeira série do euro, tendo o mesmo tamanho das de 50 euros, o que facilita o seu manuseamento.

"Sendo da mesma largura, as notas de 50, 100 e 200 euros podem agora ser tratadas e processadas com mais facilidade pelas máquinas. Além disso, cabem melhor nas carteiras de quem as utiliza e têm maior durabilidade, visto que estarão sujeitas a menor desgaste e deterioração", indica o Banco Central Europeu (BCE) no seu site.

As novas notas vão circular em simultâneo com as antigas, não sendo necessário trocar as notas antigas.