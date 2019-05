Conan Osíris foi eleito o mais mal vestido da Eurovisão

Portugal já tinha recebido o prémio em 2006 com as Non Stop

Conan Osíris até pode não ter vencido a Eurovisão, mas não saiu de lá sem nenhum prémio. O cantor português conquistou o ‘galardão’ Barbara Dex, que distingue a pior indumentária em palco.

Mais de 4 mil fãs do concurso internacional votaram nas piores escolhas de vestuário dos concorrentes através do site 'songfestival.be'. Ao que parece a "votação foi renhida até ao final", mas Conan Osíris acabou por ficar em primeiro lugar.

Na segunda posição do ranking ficou Tamta, do Chipre, seguida de Zena, da Bielorrússia, Eliot, da Bélgica, e Tamara Todevska, da Macedónia do Norte.



A última vez que Portugal ganhou o prémio Barbara Dex foi em 2006 com as Nonstop.