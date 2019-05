Politica

26 de maio 2019

Boicote em Morgade contra a mina de lítio

A população da freguesia de Morgade, no concelho de Montalegre, boicotou totalmente as eleições, contra a anunciada mina de lítio naquela localidade do Alto Tâmega, da região de Trás-os-Montes, que, segundo Armando Pinto, do Movimento Montalegre com Vida, “se fosse para a frente iria causar danos irreparáveis em todo o ecossistema desta zona”.