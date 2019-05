Braga capital da segurança esta semana

A cidade de Braga será esta semana a capital da segurança, a nível nacional, acolhendo a segunda edição do Fórum Segurança e o 142.º Aniversário do Comando Distrital da PSP, através de um conjunto de eventos contínuos a decorrerem entre terça-feira e quinta-feira.

O evento que se realiza de novo no Altice Forum Braga, inclui três conferências dedicadas à segurança e saúde no trabalho, à segurança contra incêndio em edifícios e à segurança privada, tendo como oradores os maiores especialistas de entidades como a Autoridade para as Condições de Trabalho, a EDP, a ANA Aeroportos de Portugal e ainda o Benfica.

O futuro da segurança e saúde no trabalho, os desafios da segurança privada em grandes eventos desportivos ou os desafios à segurança interna, serão os temas em destaque neste Fórum Segurança, que tem com o seu grande impulsionador o empresário Ricardo Costa.

Na conferência de quinta-feira será apresentada publicamente, pela primeira vez, a nova Lei da Segurança Privada aprovada este mês pelo Parlamento em que a principal novidade que a nova legislação vem introduzir consiste na possibilidade de as forças de segurança poderem ter acesso às imagens captadas em tempo real pelos sistemas de videovigilância.

Além de reconhecidos especialistas na vertente técnica da Segurança, o programa integra ainda o key note speaker Mário Ferreira, presidente do grupo Mystic Invest e CEO da Douro Azul, que irá abordar a importância da Segurança para a sua atividade profissional.

O encerramento do Fórum Segurança ficará a cargo da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, que presidirá às comemorações do 142.º aniversário do Comando Distrital da PSP de Braga, incluindo a realização de um concerto solidário a cargo da Banda Sinfónica da PSP, quarta-feira à noite, no Forum Braga, que terá ainda a participação de Elisabete Matos, considerada a melhor soprano portuguesa de todos os tempos e também de alunos e docentes do Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga.

São esperados cerca de mil participantes neste evento, organizado pelo Grupo Bernardo da Costa e pela Sinalux, tendo Ricardo Costa, presidente do Grupo Bernardo da Costa e fundador do Forum Segurança, destacado que “durante vários anos, o Norte não teve nenhum evento dedicado aos profissionais da segurança e colmatamos já essa lacuna, o que passou por realizarmos regularmente no Norte do país um evento de qualidade, com oradores de renome e uma perspetiva integradora das várias vertentes da segurança, no trabalho, contra incêndio, eletrónica e privada, sendo já um evento de referência do setor”.