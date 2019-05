Temperaturas cada vez mais perto dos 40 graus

As temperaturas já começaram a subir, na sequência de uma vaga de calor que vai marcar a semana, sexta-feira já haverá termómetros a ‘bater’ nos quarenta graus.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) indica previsões de 39 graus em Alcácer do Sal e Coruche a partir de sexta-feira. Santarém será a capital de distrito mais quente com 38 graus. No mesmo dia em Lisboa são esperados 35 graus, em Coimbra, 34 graus, e em Faro e no Porto 29 graus.

O calor intenso resulta da circulação de uma massa de ar quente a partir do Interior da Península Ibérica.

O índice para os raios ultravioleta apresenta valores elevados, pelo que se recomenda uso de óculos de sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol e protetor solar durante a exposição solar.



A Direção-Geral da Saúde recomenda a ingestão de muita água e sumos de fruta, refeições ligeiras e a permanência em locais frescos.