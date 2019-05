GNR apanhado a roubar roupa no Freeport

Um militar da GNR da Moita foi apanhado a roubar numa loja de roupa do centro comercial, Freeport, no sábado passado, segundo o Correio da Manhã. O guarda estava à civil quando foi interceptado por um segurança do centro comercial com peças de roupa escondidas.

Uma patrulha foi chamada ao local para deter o militar que foi levado para o posto de Alcochete e libertado de seguida, sendo o expediente da situação enviado para o Ministério Público. A acusação vai ser também enviada para a Inspeção-Geral da Administração Interna.

Esta não é a primeira vez que o guarda foi apanhado a roubar em centros comerciais, de acordo com o Correio da Manhã. Depois do sucedido, o guarda pode vir a ser suspenso e caso venha a ser condenado pelos crimes, será afastado definitivamente da sua função como militar da GNR.